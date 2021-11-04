З 64 тис. легкових автомобілів, що вперше були зареєстровані в Україні у жовтні, більше 56,1 тис. одиниць це ввезені з-за кордону вживані авто.

Реєстрації завезених легкових автомобілів, що були в експлуатації, у 7 разів перевищили жовтневий ринок нових авто. У порівнянні з жовтнем минулого року реєстрації імпортного секонд-хенду зросли майже у півтора раза, а відносно вересня поточного року – на 3 відсотки, повідомляє Укравтопром.

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Більша кількість реєстрацій імпортованих машин з пробігом була зафіксована тільки в лютому 2019 року. Тоді, як і зараз, сплеск реєстрацій вживаних автомобілів був пов’язаний із закінченням терміну пільгової легалізації авто на єврономерах.

Найбільш популярною маркою серед розмитнених вживаних авто в минулому місяці був Volkswagen. За місяць на українські номери перейшли майже 10,5 тис. вживаних Фольксвагенів. На другому місці Renault. У жовтні 4599 вживаних автомобілів цієї марки пройшли свою першу реєстрацію в Україні. Третій результат у Ford – 4322 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Opel, автомобілі з пробігом цієї марки обрали 4290 українців. Замикає п’ятірку лідерів Skoda з результатом 4015 од.

Всього з початку 2021 року українські номери отримали 411,7 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 47% більше ніж торік та майже у п’ять разів більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період поточного року.