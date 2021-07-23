Чего нужно остерегаться при покупке Nissan Murano из США.

Nissan Murano серии Z52 – это большой кроссовер, построенный для американского рынка. Он имеет лучше оборудование, чем популярный Rogue, более мощный двигатель. Но и стоит существенно дороже.

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Под капотом у Nissan Murano – двигатель VQ35DE, он достаточно надежен, на него можно поставить ГБО. Впрочем, добрых слов не скажешь о вариаторе от компании Jatco – JF 017E. Он может подвести, особенно, если эксплуатировать его неправильно.

Nissan Murano набирает сотню за 8,8 секунд, хотя на старте ведет себя не слишком активно. Есть передне- и полноприводные модели, где задний мост подключается с помощью муфты.

Руль достаточно легкий, а на высоких скоростях хорошо чувствует себя на асфальте. Но главное его преимущество – просторный салон и мягкая подвеска. Таким образом, этот автомобиль хорошо подходит для семей и мужчин, которые любят в автомобилях прежде всего комфорт.

Больше о Nissan Murano из США – в видео: