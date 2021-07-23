Чого треба остерігатись при купівлі Nissan Murano зі США.

Nissan Murano серії Z52 – це великий кросовер, побудований для американського ринку. Він має краще обладнання, ніж популярний Rogue, більш потужний двигун. Але й коштує суттєво дорожче.

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Під капотом у Nissan Murano - двигун VQ35DE, він досить надійний, на нього можна поставити ГБО. Втім, добрих слів не скажеш про варіатор від компанії Jatco – JF 017E. Він може підвести, особливо, якщо експлуатувати його неправильно.

Nissan Murano набирає сотню за 8,8 секунд, хоча на старті поводить себе не надто активно. Є передньо- та повноприводні моделі, де задній міст підключається за допомогою муфти.

Кермо досить легке, а на високих швидкостях добре почувається на асфальті. Але головна його перевага – просторий салон та м'яка підвіска. Таким чином, це авто добре підходить для сімей та чоловіків, які люблять в автомобілях перш за все комфорт.

Більше про Nissan Murano зі США – у відео: