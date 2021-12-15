Причем полномочий у пограничников и военных теперь больше, чем у полиции. Они могут потребовать от водителя даже "предоставить доступ к конструкционным элементам транспортного средства", что полиция делать не может.

Закон о Государственной пограничной службе Украины дополнен статьей 21-7 “Основания и порядок осуществления поверхностной проверки”.

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Поверхностная проверка осуществляется военнослужащими и работниками Государственной пограничной службы Украины. Такая проверка осуществляется в определенных случаях в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств в контролируемых пограничных районах, пунктах пропуска, КПВВ.

Во время поверхностной проверки военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины имеют право потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другие средства перемещения вещей, капот, крышку багажника и/или двери салона транспортного средства, показать содержимое карманов одежды лица, в отношении которого проводится проверка, а лицо обязано показать, соответственно, содержимое личных вещей, карманов, предоставить доступ к конструктционным элементам транспортного средства, обеспечить открытие капота, крышки багажника и/или двери транспортного средства, прицепа, груза (контейнера).