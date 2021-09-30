Глава МВД получил от Президента задание заняться рынком нефтепродуктов

29 сентября министр внутренних дел Денис Монастырский провел совещание с представителями бизнеса по вопросам детенизации рынка и борьбы с рейдерством.

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Основное внимание было уделено рынкам подакцизных товаров: табака, спирта и нефтепродуктов. Об этом сообщает корреспондент enkorr, который посетил мероприятие.

"Мы прекрасно понимаем, что государство, и в частности мы (МВД – прим. ред) работаем за деньги налогоплательщиков. Мы хотим помочь честному бизнесу, нашей экономике, позволит в том числе и нам ставить вопрос о повышении зарплат нашим сотрудникам и финансирование нашего технического обеспечения", – заявил Д.Монастирський. По его словам, он получил мандат от президента Владимира Зеленского на решительную борьбу с "теневым" бизнесом.

Рынок нефтепродуктов, который отнесен руководством МВД к одному из самых проблемных, на совещании был представлен сетями ОККО, WOG, UPG, а также Нефтегазовой ассоциацией Украины и Консалтинговой группой "А-95".

"На сегодня легальный бизнес практически не развивается, мы не можем конкурировать с теневиками. И тенденция ухудшается, если в прошлом году потери бюджета на акцизах и НДС оценивались в 19 млрд грн, то в этом году составят около 22 млрд грн", – подсчитал вице-президент концерна "Галнафтогаз" Юрий Кучабский.

В своем выступлении директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн акцентировал внимание на возможностях МВД по противодействию нелегальному рынку. К "быстрым победам" он отнес закрытия мини-НПЗ силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая находится в структуре МВД.

"С помощью дрона мы сделали обследование шести мини-НПЗ. Даже невооруженным взглядом видно нарушение противопожарной, промышленной и экологической безопасности. Точнее, там нет соответствующего оборудования, ни пожарных гидрантов, ни пожарных водоемов или резервуаров, пенообразователей. Любая проверка ГСЧС может запретить эксплуатацию этих опасных объектов, но этого не происходит", – жалуется Куюн.

Он также отметил, что при всех визитах журналистов на эти объекты обращает на себя внимание оперативность полиции. "Полиция появляется в течение нескольких минут. Я так понимаю, что на мини-НПЗ местные силовики и в теме, и в доле", – считает директор "А-95".

Вторым направлением усилий органов МВД эксперт назвал борьбу с нелегальными АЗС. "Заправка – не иголка в стоге сена, каждый участковый знает где, что и как. Необходима система мониторинга, кто, где и как справляется с проблемными объектами", – заявил Сергей Куюн, рассказав об опыте активистов Литвы, которые создали карту нелегальных объектов и отслеживают работу силовых органов по их нейтрализации.

Ко второй категории нелегальных АЗС эксперт отнес те, которые незаконно получили лицензии, предоставив поддельные документы, или совсем без них. "По стране масса станций с вопиющими нарушениями в расположении, это даже неспециалист легко определит, но есть лицензия. В отношении налоговиков, которые выдают лицензии на такие объекты, полиция может и должна открывать дела", – считает директор "А-95" . По его данным, в среднем незаконная лицензия стоит $1000.

По итогам выступлений по топливному рынку министр заслушал профильных специалистов министерства, которые сообщили, что сейчас нарабатывается план мероприятий. "Сколько вам нужно времени, чтобы рынок почувствовал результат? Даю вам три месяца", – обратился Денис Монастырский к своим подчиненным.

По итогам совещания стало известно, что в Министерстве внутренних дел создадут "Офис по вопросам защиты бизнеса". Его координатором станет советник министра Антон Геращенко, ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры министр оставил за собой.