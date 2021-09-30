Глава МВС отримав від Президента завдання зайнятися ринком нафтопродуктів

29 вересня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський провів нараду з представниками бізнесу з питань детінізації ринку і боротьби з рейдерством.

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Основну увагу було приділено ринкам підакцизних товарів: тютюну, спирту і нафтопродуктів. Про це повідомляє кореспондент enkorr, який відвідав захід.

"Ми прекрасно розуміємо, що держава, й зокрема ми (МВС – прим. ред) працюємо за гроші платників податків. Ми хочемо допомогти чесному бізнесу, нашій економіці, що дозволить у тому числі й нам ставити питання про підвищення зарплат нашим співробітникам і фінансування нашого технічного забезпечення", – заявив Д.Монастирський. За його словами, він отримав мандат від президента Володимира Зеленського на рішучу боротьбу з "тіньовим" бізнесом.

Ринок нафтопродуктів, який віднесено керівництвом МВС до одного з найбільш проблемних, на нараді було представлено мережами ОККО, WOG, UPG, а також Нафтогазовою асоціацією України та Консалтинговою групою "А-95".

"На сьогодні легальний бізнес практично не розвивається, ми не можемо конкурувати з тіньовиками. І тенденція погіршується, якщо торік втрати бюджету на акцизах і ПДВ оцінювалися в 19 млрд грн, то цього року складуть близько 22 млрд грн", – підрахував віце-президент концерну "Галнафтогаз" Юрій Кучабський.

У своєму виступі директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн акцентував увагу на можливостях МВС з протидії нелегальному ринку. До "швидких перемог" він відніс закриття міні-НПЗ силами Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка перебуває в структурі МВС.

"За допомогою дрона ми зробили обстеження шести міні-НПЗ. Навіть неозброєним поглядом видно порушення протипожежної, промислової й екологічної безпеки. Точніше, там немає відповідного обладнання, ні пожежних гідрантів, ні пожежних водойм або резервуарів, піноутворювачів. Будь-яка перевірка ДСНС може заборонити експлуатацію цих небезпечних об'єктів, але цього не відбувається", – скаржиться Куюн.

Він також зазначив, що при всіх візитах журналістів на ці об'єкти звертає на себе увагу оперативність поліції. "Поліція з'являється протягом кількох хвилин. Я так розумію, що на міні-НПЗ місцеві силовики і в темі, й у долі", – вважає директор "А-95".

Другим напрямом зусиль органів МВС експерт назвав боротьбу з нелегальними АЗС. "Заправка – не голка в копиці сіна, кожен дільничний знає де, що і як. Необхідна система моніторингу, хто, де і як справляється з проблемними об'єктами", – заявив Сергій Куюн, розповівши про досвід активістів Литви, які створили карту нелегальних об'єктів і відстежують роботу силових органів з їх нейтралізації.

До другої категорії нелегальних АЗС експерт відніс ті, які незаконно отримали ліцензії, надавши підроблені документи, або зовсім без них. "По країні маса станцій з кричущими порушеннями в розташуванні, це навіть не фахівець легко визначить, але ліцензія є. Відносно податківців, які видають ліцензії на такі об'єкти, поліція може і повинна відкривати справи", – вважає директор "А-95". За його даними, в середньому незаконна ліцензія коштує $1000.

За підсумками виступів по паливному ринку міністр заслухав профільних фахівців міністерства, які повідомили, що зараз напрацьовується план заходів. "Скільки вам потрібно часу, щоб ринок відчув результат? Даю вам три місяці", – звернувся Денис Монастирський до своїх підлеглих.

За підсумками наради стало відомо, що в Міністерстві внутрішніх справ створять "Офіс із питань захисту бізнесу". Його координатором стане радник міністра Антон Геращенко, відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євген Єнін. Від Нацполіціі в Офіс увійдуть голова НПУ Ігор Клименко і заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою цієї структури міністр залишив за собою.