Прибор Drager Alcotest 6820 имеет допустимую погрешность ± 0,042 промилле, и может показывать состояние опьянения при его реальном отсутствии. Такое решение пришел к суду города Харькова.

Специальные технические приборы Drager Alcotest 6820, используемые патрульной полицией для осмотра водителей на состояние алкогольного опьянения, имеют допустимую погрешность, а след овально могут показывать наличие алкогольного опьянения при фактическом отсутствии состояния опьянения.

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К такому выводу пришел Киевский районный суд города Харькова при рассмотрении протокола об административном нарушении по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, вечером 17 ноября 2023 года в городе Харьков Игорь С. управлял автомобилем Maserati Levante. Патрульные полицейские, остановившие автомобиль, пришли к выводу, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Технический прибор Drager Alcotest 6820 ARHE 0222 продемонстрировал результат 0,22 промилле, что немного выше допустимой нормы (0,2 промилле). Следовательно, в отношении водителя был составлен протокол по ст. 130 КУоАП.

Впрочем, с выводами полиции Игорь С. не согласился. Адвокат водителя отметил, что при осмотре Игоря С. на состояние опьянения не была учтена погрешность прибора Drager. Защитник при этом сослался на руководство по эксплуатации прибора Drager Alcotest 6820, в котором указано, что погрешность прибора составляет 0,042 промилле.

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Соответствующие сведения по техническим данным и информации от официального дистрибьютора по эксплуатации прибора Drager Alcotest 6820 защитнику также предоставило Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Таким образом, прибор Drager Alcotest 6820 действительно имеет допустимую погрешность ± 0,042 промилле, следовательно, результат теста Игоря С., с учетом погрешности, составлял от 0,178 до 0,242 промилле.

Исходя из приведенного, суд пришел к выводу, что в организме водителя с применением газоанализатора Drager Alcotest 6820 выявлен алкоголь на уровне технической погрешности (допустимой при применении указанного технического средства), что является в пределах допустимых норм и не влечет следствием привлечения лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Следовательно, Киевский райсуд города Харькова закрыл производство по ч. 1 ст. 130 КУоАП в отношении Игоря С. в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.