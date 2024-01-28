Прилад Drager Alcotest 6820 має допустиму похибку ± 0,042 проміле, а відтак може показувати стан сп’яніння за його реальної відсутності. Такого рішення дійшов суд міста Харкова.

Спеціальні технічні прилади Drager Alcotest 6820, які використовує патрульна поліція для огляду водіїв на стан алкогольного сп’яніння, мають допустиму похибку, а відтак можуть показувати наявність алкогольного сп’яніння за фактичної відсутності стану сп’яніння.

Читайте також: 0,2 або 0,5 проміле: який відсоток алкоголю для водія допустимий в Україні

Такого висновку дійшов Київський районний суд міста Харкова під час розгляду протоколу про адміністративне порушення за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, ввечері 17 листопада 2023 року у місті Харків Ігор С. керував автомобілем Maserati Levante. Патрульні поліцейські, які зупинили автомобіль, дійшли висновку, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Технічний прилад Drager Alcotest 6820 ARHE 0222 продемонстрував результат 0,22 проміле, що трошки вище допустимої норми (0,2 проміле). Відтак, щодо водія був складений протокол за ст. 130 КУпАП.

Втім, з висновками поліції Ігор С. не погодився. Адвокат водія зазначив, що під час огляду Ігоря С. на стан сп’яніння не була врахована похибка приладу Drager. Захисник при цьому послався на керівництво з експлуатації приладу Drager Alcotest 6820, в якому зазначено, що похибка приладу становить 0,042 проміле.

Читайте також: Поліція використала несертифікований алкотестер: що з цим робити

Відповідні відомості з технічними даними та інформацією від офіційного дистриб`ютора щодо експлуатації приладу Drager Alcotest 6820 захиснику також надало Управління патрульної поліції в Харківській області.

Таким чином, прилад Drager Alcotest 6820 дійсно має допустиму похибку ± 0,042 проміле, отже результат тесту Ігоря С., з урахуванням похибки, складав від 0,178 до 0,242 проміле.

Виходячи з наведеного, суд дійшов висновку, що в організмі водія із застосуванням газоаналізатора Drager Alcotest 6820 виявлено алкоголь на рівні технічної похибки (яка є допустима під час застосування зазначеного технічного засобу), що є в межах допустимих норм та не тягне за собою наслідком притягнення особи до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Відтак, Київський райсуд міста Харкова закрив провадження за ч. 1 ст. 130 КУпАП щодо Ігоря С. у зв’язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.