При огляді водія на стан сп’яніння поліцейські застосовували заборонений законом алкотестер.

Працівники поліції зупинили водія і запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Водій погодився. Огляд проводився за допомогою газоаналізатора Drager Alcotest 6820. Результати огляду відобразили наявність алкоголю в організмі водія. Матеріали передали на розгляд суду.

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Суд дослідив, що Інструкцією з експлуатації газоаналізатора Drager Alcotest 6820 визначено, що умовою правильної роботи приладу є перевірка калібровки, яка має проводитися кожні шість місяців.

З наведеного вбачається, що технічне обслуговування (перевірка калібровки) даного приладу має проводитись кожні шість місяців, згідно з вимогами інструкції з експлуатації даного технічного засобу.

При цьому, з матеріалів справи суд з’ясував, що зазначений газоаналізатор Drager Alcotest 6820 востаннє проходив перевірку калібровки 18.10.2021, тобто з порушенням встановленого в інструкції шестимісячного строку.

Також судом встановлено, що Drager Alcotest 6820 взагалі не внесений до «Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення» та не містить оцінки відповідності та державної реєстрації.

За результатами розгляду справи суд визнав відсутність в діях водія факту правопорушення за статтею 130 КУпАП (Справа №712/3020/22).

Отже, працівники поліції під час огляду водія на стан сп’яніння застосовували прилад, який не мали права використовувати відповідно до закону. Скільки ще водіїв проходили огляд на даному приладі та визнані судами надалі винними, залишається лише здогадуватися.

Тому, якщо під час зупинки працівники поліції пропонують пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, обов’язково потрібно перевірити наявність дозвільних документів на такий прилад, а також строк їх дії.