При осмотре водителя на состояние опьянения полицейские применяли запрещенный законом алкотестер

Сотрудники полиции остановили водителя и предложили ему пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения. Водитель согласился. Обзор производился с помощью газоанализатора Drager Alcotest 6820. Результаты осмотра отразили наличие алкоголя в организме водителя. Материалы были переданы на рассмотрение суда.

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Суд исследовал, что Инструкцией по эксплуатации газоанализатора Drager Alcotest 6820 определено, что условием правильной работы прибора является проверка калибровки, которая должна проводиться каждые шесть месяцев.

Из приведенного следует, что техническое обслуживание (проверка калибровки) данного прибора должно проводиться каждые шесть месяцев, согласно требованиям инструкции по эксплуатации данного технического средства.

При этом из материалов дела суд выяснил, что указанный газоанализатор Drager Alcotest 6820 в последний раз проходил проверку калибровки 18.10.2021, то есть с нарушением установленного в инструкции шестимесячного срока.

Также судом установлено, что Drager Alcotest 6820 вообще не внесен в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и не содержит оценки соответствия и государственной регистрации.

По результатам рассмотрения дела суд признал отсутствие в действиях водителя факта правонарушения по статье 130 КУоАП (Дело №712/3020/22).

Следовательно, сотрудники полиции при осмотре водителя на состояние опьянения применяли прибор, который не имел права использовать в соответствии с законом. Сколько водителей проходили осмотр на данном приборе и признаны судами в дальнейшем виновными, остается только догадываться.

Поэтому если во время остановки работники полиции предлагают пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения, обязательно нужно проверить наличие разрешительных документов на такой прибор, а также срок их действия.