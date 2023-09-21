Міжнародне право допускає вміст алкоголю у крові для водіїв 0,5 проміле, а в українському законодавстві встановлено граничний рівень 0,2 проміле.

Міжнародна норма має вищу юридичну силу та може застосовуватись на практиці в Україні. Щоправда, довести це вдалось лише в апеляційному суді. Відповідне рішення вже опубліковано та набрало чинності, повідомляє “Дорожній адвокат”

Читайте також: У Києві встановлено новий рекорд з алкогольного сп’яніння за кермом

Суть питання

Відповідно до українського законодавства, дозволений вміст алкоголю в організмі водія становить 0,2 проміле. При наявності алкоголю в організмі 0,3 проміле в Україні водій може отримати штраф від 17000 грн. до 51000 грн з позбавленням права керування від 1 до 10 років.

Водночас у більшості країн Європи допустимий рівень алкоголю в організмі становить 0,5 проміле. В інших країнах ця межа ще вища. Для прикладу, в США та Великобританії такий показник становить 0,8 проміле.

Тобто в країнах Європи чи США водій з 0,3 проміле має право їздити за кермом. А в Україні такий водій може отримати штраф до 51000 грн. Ще й з позбавленням права керування до 10 років. Законодавство України в цій частині наразі не приведено у відповідність до європейського законодавства. Тому існують такі колізії.

Фактичні обставини справи

Працівники поліції зупинили автомобіль. Стверджували, що бачать у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився пройти огляд на місці зупинки, оскільки не довіряв працівникам поліції. Проте наполягав на огляді в медичному закладі.

В медичному закладі прилад відобразив результат 0,3 проміле. Проте водій стверджував, що він не вживав жодних алкогольних напоїв.

Однак працівники поліції не слухали ці пояснення. Склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП. Далі цей протокол передали на розгляд суду. Суд першої інстанції визнав водія винним.

Вимоги щодо рівня алкоголю в організмі

Пунктом 7 розділу ІІ української Інструкції №1452/735 від 09.11.2015 допустимий вміст алкоголю в організмі водія становить 0,2 проміле.

Водночас статтею 8 пунктом 5 Віденської Конвенції про дорожній рух від 08.11.1968, яка ратифікована ще Українською РСР 25.04.1974, визначено, що в національному законодавстві повинні бути передбачені спеціальні положення, які стосуються керування під впливом алкоголю. А також має бути передбачений допустимий законом рівень алкоголю в крові. А у відповідних випадках у повітрі, що видихається, перевищення якого є несумісним з керуванням транспортним засобом.

Читайте також: В Україні за ДТП у стані сп’яніння можна отримати 10 років в'язниці

У всіх випадках максимальний рівень алкоголю в крові відповідно до національного законодавства не повинен перевищувати 0,50 грама чистого алкоголю на літр крові. Або 0,25 мг на літр повітря, що видихається. Таким чином, межа вмісту алкоголю для визначення стану алкогольного сп`яніння, згідно з нормами міжнародного права, повинна становити не більше 0,5 проміле.

Позиція захисту в апеляційному суді

Як вже зазначалось, при передбаченій в Україні нормі 0,2 проміле, прилад показав 0,3 проміле. Тобто перевищення нормативного показника склало всього 0,1 проміле. При переведенні на об’єм алкоголю це становить всього-на-всього 50 мл пива.

Тому адвокати в апеляційному суді наголошували, що перевищення норми 0,2 проміле на 0,1 проміле формально може й містить склад адміністративного правопорушення по законах України. Але цей рівень вважається природнім відповідно до міжнародного законодавства.

Тобто не нормально присудити штраф 17000 грн та позбавити на 1 рік права керування з показником 0,3 проміле при нормі 0,2 проміле, який близький до допустимого вмісту по законодавству України та не перевищує допустимого вмісту алкоголю відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух.

Тому адвокати наполягали на необхідності застосування норм міжнародного права, відповідно до якого допустимий рівень алкоголю у повітрі, що видихається, становить 0,5 проміле.

Висновок суду

Апеляційний суд констатував, що вміст алкоголю в організмі водія не перевищував гранично допустиму норму згідно з нормами міжнародного права 0,5 проміле. Тому суд погодився, що в такій ситуації доцільно застосувати норм міжнародного права.

Читайте також: В Україні зафіксовано абсолютний антирекорд з алкогольного сп’яніння за кермом

Суд визнав, що показники технічного приладу 0,3 проміле згідно з нормами міжнародного законодавства є природною нормою алкоголю у повітрі, що видихається. Тому винуватість водія у керуванні в стані алкогольного сп’яніння є недоведеною.

За результатами розгляду справи суд визнав водія невинним. Постанова суду від 14.09.2023 у справі № 750/10219/23 набрала законної сили та оскарженню не підлягає.