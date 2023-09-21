Международное право допускает содержание алкоголя для водителей 0,5 промилле, а в украинском законодательстве установлен предельный уровень 0,2 промилле.

Международная норма имеет более высокую юридическую силу и может применяться на практике в Украине. Правда доказать это удалось только в апелляционном суде. Соответствующее решение уже опубликовано и вступило в силу, сообщает “Дорожный адвокат”.

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Суть вопроса

Согласно украинскому законодательству, разрешенное содержание алкоголя в организме водителя составляет 0,2 промилле. При наличии алкоголя в организме 0,3 промилле в Украине водитель может получить штраф от 17000 грн. до 51000 грн с лишением права управления от 1 до 10 лет.

В то же время в большинстве стран Европы допустимый уровень алкоголя в организме составляет 0,5 промилле. В других странах этот предел еще выше. Например, в США и Великобритании такой показатель составляет 0,8 промилле.

То есть в странах Европы или США водитель с 0,3 промилле имеет право ездить за рулем. А в Украине такой водитель может получить штраф до 51 000 грн. Еще и с лишением права управления до 10 лет. Законодательство Украины в этой части пока не приведено в соответствие с европейским законодательством. Поэтому есть такие коллизии.

Фактические обстоятельства дела

Сотрудники полиции остановили автомобиль. Утверждали, что видят у водителя признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался пройти осмотр на месте остановки, поскольку не доверял сотрудникам полиции. Однако настаивал на осмотре в медицинском заведении.

В медицинском заведении прибор отразил результат 0,3 промилле. Однако водитель утверждал, что он не употреблял алкогольные напитки.

Однако сотрудники полиции не слушали эти объяснения. Составили протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП. Далее этот протокол был передан на рассмотрение суда. Суд первой инстанции признал водителя виновным.

Требования к уровню алкоголя в организме

Пунктом 7 раздела ІІ украинской Инструкции №1452/735 от 09.11.2015 допустимое содержание алкоголя в организме водителя составляет 0,2 промилле.

В то же время статьей 8 пунктом 5 Венской Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968, ратифицированной еще РСФСР 25.04.1974, определено, что в национальном законодательстве должны быть предусмотрены специальные положения, касающиеся управления под влиянием алкоголя. А также должен быть предусмотрен допустимый законом уровень алкоголя в крови. А в соответствующих случаях в выдыхаемом воздухе, превышение которого несовместимо с управлением транспортным средством.

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Во всех случаях максимальный уровень алкоголя в крови в соответствии с национальным законодательством не должен превышать 0,50 г чистого алкоголя на литр крови. Или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха. Таким образом, предел содержания алкоголя для определения состояния алкогольного опьянения согласно нормам международного права должен составлять не более 0,5 промилле.

Позиция защиты в апелляционном суде

Как уже отмечалось, при предусмотренной в Украине норме 0,2 промилле, прибор показал 0,3 промилле. То есть превышение нормативного показателя составило всего 0,1 промилле. При переводе на объем алкоголя это составляет всего-навсего 50 мл пива.

Поэтому адвокаты в апелляционном суде отмечали, что превышение нормы 0,2 промилле на 0,1 промилле формально может и содержит состав административного правонарушения по законам Украины. Но этот уровень считается естественным в соответствии с международным законодательством.

То есть не нормально присудить штраф 17000 грн и лишить на 1 год права управления с показателем 0,3 промилле при норме 0,2 промилле, который близок к допустимому содержанию по законодательству Украины и не превышает допустимого содержания алкоголя в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении.

Поэтому адвокаты настаивали на необходимости применения норм международного права, согласно которому допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,5 промилле.

Вывод суда

Апелляционный суд констатировал, что содержание алкоголя в организме водителя не превышало предельно допустимую норму согласно нормам международного права 0,5 промилле. Поэтому суд согласился, что целесообразно применение в такой ситуации норм международного права.

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Суд признал, что показатели технического прибора 0,3 промилле согласно нормам международного законодательства являются естественной нормой алкоголя в выдыхаемом воздухе. Поэтому виновность водителя в управлении в состоянии алкогольного опьянения недоказанная.

По результатам рассмотрения дела суд признал водителя невиновным. Постановление суда от 14.09.2023 по делу № 750/10219/23 вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.