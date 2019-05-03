В Днепре патрульная полиция обнаружила электромобиль, который был украден в Норвегии.

2 мая патрульные полицейские г. Днепр остановили электромобиль Tesla Model S за нарушение правил дорожного движения. Водитель очень нервничал и хотел быстрее уехать. Это вызвало подозрения у полицейских, поэтому они проверили автомобиль по базам угона. И как оказалось, не зря: автомбиль оказался в базе розыска Интерпола!

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Как оказалось, эту Tesla Model S похитили в Норвегии еще в августе 2018 года, а в международном розыске машина находилась с февраля 2019. Водитель ничего объяснить не смог, почему он ездит на угнанном авто.

Вряд ли электромобиль добрался до Днепра своим ходом. Ведь для преодоления 2670 км из Осло до Днепра машине с запасом хода в 400-500 км нужно было бы не менее недели.

Напомним, что Илон Маск пообещал для следующей "Теслы" запас хода в 1000 км.