В Дніпрі патрульна поліція виявила електромобіль, який було вкрадено в Норвегії.

2 травня патрульні поліцейські м. Дніпро зупинили електромобіль Tesla Model S за порушення правил дорожнього руху. Водій дуже нервува та хотів швидше поїхати. Це викликало підозри у поліцейських, тому вониперевірили автомобіль за базами викрадення. І як виявилося, не даремно:автомбіль виявився у базі розшуку Інтерполу!

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Як виявилося, ця Tesla Model S викрали в Норвегії ще в серпні 2018 року, а в міжнародному розшуку машина перебувалда з лютого 2019. Водій нічого пояснити не зміг, чому він їздить на викраденому авто.

Навряд, чи електромобіль дістався до Дніпра своїм ходом. Адже для подолання 26700 км з Осло до Дніпра машині з запасом ходу у 400-500 км потрібно було б не менше тижня.

Нагадаємо, що Ілон Маск пообіцяв для наступної "Тесли" запас ходу в 1000 км.