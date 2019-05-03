За перші чотири місяці 2019 року Патрульна поліція зафіксувала більше ста тисяч випадків перевищення швидкості на дорогах.

За допомогою приладів для вимірювання швидкості TruCAM, Патрульні поліцейські за січень-квітень 2019 року зафіксували та виписали 100 853 адміністративних постанов постанов за порушення швидкісного режиму по всій Україні.

Якщо згадати, що мінімальний штраф за перевищення швидкості руху на 20 км/год становить 255 гривень, то сума штрафі, сплачених за перевищення, складає близько 26 мільйонів гривень! І це враховуючи тільки пости патрульних з TruCAM, а камери автоматичної фіксації ще не працюють!

Нагадаємо, де в Україні працюють пости з вимірювання швидкості.