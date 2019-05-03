За первые четыре месяца 2019 года Патрульная полиция зафиксировала более ста тысяч случаев превышения скорости на дорогах.

С помощью приборов для измерения скорости TruCAM, патрульные полицейские за январь-апрель 2019 года зафиксировали и выписали 100 853 административных постановлений за нарушение скоростного режима по всей Украине.

Если вспомнить, что минимальный штраф за превышение скорости движения на 20 км/ч составляет 255 гривен, то сумма штрафов, уплаченных за превышение, составляет около 26 миллионов гривен! И это учитывая только посты патрульных с TruCAM, а камеры автоматической фиксации еще не работают!

Напомним, где в Украине работают посты по измерению скорости.