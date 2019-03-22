Патрульна поліція ввела в експлуатацію ще 25 радарів TruCAM. Тепер мірятимуть швидкість 75 приладів - дивіться карту, де стоятимуть радари.

Про введення в експлуатацію ще 25 приладів TruCAM повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Вони будуть використовуватись патрульною поліцією для вимірювання швидкості руху з понеділка 25.03.2019. Загальна кількість приладів, які будуть використовуватися з понеділка - 75шт.

Карта розміщення радарів контролю швидкості TruCAM в Україні:

Нові ділянки використання приладів позначені на карті червоним кольором. Поліція використовує їх за наступним алгоритмом:

Публікується карта, з нанесенням ділянок використання;

Стоять попереджувальні знаки;

Стоїть службовий автомобіль з увімкненими проблисковими маячками.

За інформацією Олексія Білошицього, не дивлячись на максимально відкритий підхід до вимірювання, станом на сьогодні (від початку використання) вже складено понад 83 000 постанов щодо перевищення дозволеної швидкості руху.

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