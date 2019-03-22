Патрульная полиция ввела в эксплуатацию еще 25 радаров TruCAM. Теперь скорость будут измерять 75 приборов - смотрите карту, где будут стоять радары.

О введении в эксплуатацию еще 25 приборов TruCAM сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий. Они будут использоваться патрульной полицией для измерения скорости движения с понедельника 25.03.2019. Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника - 75шт.

Карта размещение радаров контроля скорости TruCAM в Украине:

Новые участки использования приборов обозначены на карте красным цветом. Полиция использует их по следующему алгоритму:

Публикуется карта с нанесением участков использования;

Стоят предупредительные знаки;

Стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

По информации Алексея Белошицкого, не смотря на максимально открытый подход к измерению, по состоянию на сегодня (с начала использования) уже составлено более 83 000 постановлений о превышении разрешенной скорости движения.

Напомним, что министр МВД рассказал, когда начнется автоматическое слежение за скоростью в Украине.