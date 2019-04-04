"Автомобиль, похожий на Ваш, находится в розыске". Это причина остановки, которым часто злоупотребляют полицейские, придумывая ее на ходу. Однако они должны иметь доказательства основания остановки, а именно ориентировку о пребывании авто в розыске.

Водителю не запрещено просить инспектора предъявить доказательства законности остановки – нахождение похожего автомобиля в розыске, поскольку полицейский обязан подробно проинформировать водителя о причине остановки.

Читайте также: Кабмин изменил алгоритм выдачи удостоверений водителя

Если такое ориентирование фактически существует, то полицейскому нет смысла его скрывать, но если такой документ отсутствует, то инспектор отвечает, что это служебная информация и отказывает водителю в его просьбе.

Однако, независимо от того, предъявил инспектор указанную ориентировку или нет, водитель должен предъявить документы.

Если же после этого полицейский начал рассмотрение дела об административном правонарушении, то на этой стадии согласно статье 268 КУпАП водитель имеет законное право ознакомиться со всеми материалами и доказательствами по делу, в частности, с указанными в ориентировке.

То есть, на этой стадии можете вполне законно потребовать предоставить для ознакомления указанное ориентирование, как доказательство основания остановки, а инспектор обязан ознакомить водителя с этим доказательством.

Если такое ориентирование в деле отсутствует, а информация о нем не была предоставлена, то штраф инспектора незаконный и подлежит отмене.