"Автомобіль, схожий на Ваш, знаходиться в розшуку". Це причина зупинки, якою часто зловживають поліцейські, придумуючи її на ходу. Однак вони повинні мати докази підстави зупинки, а саме орієнтування про перебування авто в розшуку.

Водієві не заборонено просити інспектора пред’явити докази законності зупинки – перебування схожого автомобіля в розшуку, оскільки поліцейський зобов’язаний докладно проінформувати водія про причину зупинення.

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Якщо таке орієнтування фактично існує, то поліцейському немає сенсу його приховувати, але якщо такий документ відсутній, то інспектор відповідає, що це службова інформація і відмовляє у водії в його проханні.

Однак, незалежно від того, пред’явив інспектор зазначену орієнтування чи ні, водій повинен пред’явити документи.

Якщо ж після цього поліцейський почав розгляд справи про адміністративне правопорушення, то на цій стадії відповідно до статті 268 КУпАП водій має законне право ознайомитися з усіма матеріалами і доказами по справі, зокрема, з зазначеним орієнтуванням.

Тобто, на цій стадії може цілком законно вимагати надати для ознайомлення зазначене орієнтування, як доказ підстави зупинки, а інспектор зобов’язаний ознайомити водія з цим доказом.

Якщо таке орієнтування у справі відсутнє а інформація про нього не була надана, то штраф інспектора незаконний і підлягає скасуванню.