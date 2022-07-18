У итальянцев по-прежнему куча покупателей на машины с V12. Будет даже новая модель. Но разработкой автомобиля на батареях компания все равно занимается.

Накануне по Сети широко разошелся материал британского издания Autocar, автор которого сделал неверный вывод, что основатель и глава марки Pagani Automobili Горацио Пагани решил отказаться от создания электрокара. После этого синьор Пагани лично связался с нашими коллегами из аргентинской редакции InsideEVs, чтобы опровергнуть слух.

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При этом инженер подтвердил, что говорил представителям СМИ, что работа над батарейной машиной началась в 2018 году, но ни один дилер и ни один покупатель не проявил к ней интереса.

Кроме того, Пагани подтвердил, что продолжит сотрудничество с Mercedes-AMG, который останется поставщиком двигателей. По всей видимости, 12-цилиндровый агрегат из Аффальтербаха установят и на новейшей Pagani C10, мировая премьера которого состоится 12 сентября в миланском Национальном музее науки и техники Леонардо да Винчи.