В італійців, як і раніше, купа покупців на машини з V12. Буде навіть нова модель. Але розробкою автомобіля на батареях компанія усе одно займається.

Напередодні по Мережі широко розійшовся матеріал британського видання Autocar, автор якого зробив невірний висновок, що засновник і голова марки Pagani Automobili Гораціо Пагані вирішив відмовитися від створення електрокара. Після цього синьйор Пагані особисто зв'язався з нашими колегами з аргентинської редакції InsideEVs, щоб спростувати слух.

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При цьому інженер підтвердив, що казав представникам ЗМІ, що робота над батарейною машиною розпочалася у 2018 році, але тоді жоден дилер і жоден покупець не виявив до неї інтересу.

Крім того, Пагані підтвердив, що продовжить співпрацю з Mercedes-AMG, який залишиться постачальником двигунів. Очевидно, 12-циліндровий агрегат з Аффальтербаха встановлять і на новітній Pagani C10, світова прем'єра якого відбудеться 12 вересня в міланському Національному музеї науки і техніки Леонардо да Вінчі.