С такой опцией персонализация автомобиля выходит на новый уровень.

Немецкий автопроизводитель предложит уникальную возможность для оформления оптики электрического кроссовера заказчиками.

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Audi Q4 E-Tron дебютирует в автосалонах дилеров лишь в конце следующего года. Но уже сейчас автопроизводитель объявил о возможности заказа особых опций для электрокара.

Для этого специалисты из Ингольштадта используют уже отработанную технологию формирования рисунка фар с помощью расположения светодиодов. Расположение диодов поможет создать так называемый "подпись" владельца – особый рисунок фар.

Главный дизайнер марки Марк Лихт рассказал, что расположение светодиодов позволяет предложить 25 вариантов оформления фар.

Фото: концепт Audi Q4 E-Tron / Audi

Напомним, концепт Q4 E-Tron был представлен в начале года в Женеве, а рыночный дебют должен состояться до конца следующего. Кроссовер будет оснащен парой электромоторов мощностью 305 л. с. и будет полный привод. Обещанный производителем запас хода – 450 км.

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