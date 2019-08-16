З такою опцією персоналізація автомобіля виходить на новий рівень.

Німецький автовиробник запропонує унікальну можливість для оформлення оптики електричного кросовера замовниками.

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Audi Q4 E-Tron дебютує в автосалонах дилерів лише наприкінці наступного року. Та вже зараз автовиробник оголосив про можливість замовлення особливих опцій для електрокара.

Для цього фахівці з Інгольштадта використовують вже відпрацьовану технологію формування малюнка фар за допомогою розташування світлодіодів. Розташування діодів допоможе створити так званий “підпис” власника – особливий малюнок фар.

Головний дизайнер марки Марк Ліхт розповів, що розташування світлодіодів дозволяє запропонувати 25 варіантів оформлення фар.

Фото: концепт Audi Q4 E-Tron / Audi

Нагадаємо, концепт Q4 E-Tron був представлений на початку року в Женеві, а ринковий дебют має відбутись до кінця наступного. Кросовер буде оснащений парою електромоторів потужністю 305 к. с. і матиме повний привід. Обіцяний виробником запас ходу – 450 км.

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