Усе через електричний кросовер I-Pace.

Річ у тім, що визначення слова “Автомобіль” у шанованому тлумачному словнику, на думку компанії Jaguar, дає не відповідне дійсності трактування.

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Хоча в Україні справи у недешевого електрокара Jaguar I-Pace йдуть не надто добре, покупці та журналісти Старого Світу назвали британський батарейний кросовер автомобілем 2019-го року. Непогано продається новинка у США та на Сході. Можливо саме тому, виробник вирішив замахнутись на самі канони, заявивши, що оксфордське визначення “Автомобіль” не відповідає суті електричного кросовера. Компанія Jaguar навіть звирнулась до науковців з вимогою внести зміни у трактування.

Нині у визначенні слова “Car” (автомобіль) в Оксфордському словнику англійської мови бракує згадки про машини з нульовим рівнем викидів. А значить, міркуючи логічно, Jaguar I-Pace – це не автомобіль.

Jaguar у зверненні до видавничого дому в Оксфорді запропонувала доповнити формулювання “дорожній транспортний засіб, що приводиться в рух двигуном (зазвичай, внутрішнього згоряння) і призначений для транспортування водія і невеликої кількості пасажирів, зазвичай має два передніх і два задніх колеса; використовується в приватних або комерційних цілях, а також для дозвілля” уточненням “транспортні засоби з альтернативними силовими установками, в тому числі електричними”.

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