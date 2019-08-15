Все из-за электрического кроссовера I-Pace.

Дело в том, что определение слова “Автомобиль” в уважаемом толковом словаре, по мнению компании Jaguar, дает не соответствующее действительности трактовки.

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Хотя в Украине дела у недешевого электрокара Jaguar I-Pace идут не слишком хорошо, покупатели и журналисты Старого Света назвали британский батарейный кроссовер автомобилем 2019-го года. Неплохо продаваемая новинка в США и на Востоке. Возможно именно поэтому, производитель решил замахнуться на сами каноны, заявив, что оксфордское определение “Автомобиль” не соответствует сути электрического кроссовера. Компания Jaguar даже звирнулась к ученым с требованием внести изменения в трактовку.

Сейчас в определении слова “Car” (автомобиль) в Оксфордском словаре английского языка не хватает упоминания о машины с нулевым уровнем выбросов. А значит, рассуждая логично, Jaguar I-Pace – это не автомобиль.

Jaguar в обращении издательского дома в Оксфорде предложила дополнить формулировку “дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем (обычно внутреннего сгорания) и предназначен для транспортировки водителя и небольшого количества пассажиров, обычно имеет два передних и два задних колеса; используется в частных или коммерческих целях, а также для досуга” уточнением “транспортные средства с альтернативными силовыми установками, в том числе электрическими”.

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