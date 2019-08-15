Для того, аби бачити об'ємні об'єкти, не потрібні 3D-окуляри чи інше приладдя.

Чимало автовиробників сьогодні комплектують свої машини проекційними дисплеями, однак провідний розробник автомобільної електроніки та постачальник на конвеєри – компанія Bosсh, пропонує використовувати в панелі приладів стереозображення.

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Технологія стереозображення колись пропонували використовувати у телевізорах і смартфонах, однак популярності в користувачів вона так і не здобула. Але може отримати поширення в автомобілях, вважають у Bosh. Компанія розробляє стереодисплей, який буде показувати просторові фігури без необхідності використання 3D-окулярів.

Розробники переконані, що об'ємне зображення буде привертати увагу водіїв краще, ніж іконка на пласкому екрані.

Фото: концепція тривимірного зображення приладової панелі / Bosch

Технологія працює на базі пасивного 3D. “Глибина відображення дисплея означає, що водії можуть сприймати важливу візуальну інформацію швидше. Це можуть бути повідомлення від автомобільних асистентів або дорожня обстановка. Сповіщення, які наче вистрибують з екрану, є більш очевидними і екстренними”, – пояснює президент підрозділу автомобільного мультимедіа Bosh Стеффен Бернс.

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