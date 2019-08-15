Для того, чтобы видеть объемные объекты, не нужны 3D-очки или другие приспособления.

Немало автопроизводителей сегодня комплектуют свои машины проекционными дисплеями, однако ведущий разработчик автомобильной электроники и поставщик на конвейеры – компания Воѕсһ – предлагает использовать в панели приборов стереоизображения.

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Технологию стереоизображения когда-то предлагали использовать в телевизорах и смартфонах, однако популярности у пользователей она так и не получила. Но может получить распространение в автомобилях, считают в Bosh. Компания разрабатывает стереодисплей, который будет показывать пространственные фигуры без необходимости использования 3D-очков.

Разработчики убеждены, что объемное изображение будет привлекать внимание водителей лучше, чем иконка на плоском экране.

Фото: концепция трехмерного изображения приборной панели / Bosch

Технология работает на базе пассивного 3D. “Глубина отображения дисплея означает, что водители могут воспринимать важную визуальную информацию быстрее. Будь то сообщение от автомобильных ассистентов или о дорожной обстановке, оповещения, которые будто выпрыгивают из экрана, являются более очевидными и экстренными”, – объясняет президент подразделения автомобильного мультимедиа Bosh Стеффен Бернс.

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