Инспектор остановил водителя за превышение допустимой скорости. В качестве доказательства нарушения инспектор предъявил на приборе Трукам видеофиксацию превышения скорости.

Водитель обратил внимание инспектора, что Трукам не опломбирован и отметил, что инспектор не имеет права осуществлять видеофиксацию таким прибором. Инспектор проигнорировал аргументы водителя об отсутствии поверочной пломбы и оштрафовал водителя.

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Водитель обжаловал штраф в суде и добавил фото прибора "Трукам", на котором отсутствовала пломба.

Свою правоту водитель аргументировал приказом Минэкономразвития №193 от 08.02.2016, которым предусмотрено: в случае если отпечаток проверочного клейма или пломба повреждены, или свидетельство о поверке потеряно, средство измерений считается не поверенным.

С учетом указанного суд сделал вывод, что показатели скорости движения автомобиля полученные с помощью "TruCam LTI 20/20" не являются надлежащим доказательством, поскольку устройство, которое осуществляло замеры, не было должным образом поверенно (отсутствует пломба или поверочное клеймо). Решением от 20.08.2019 по делу №127 / 17357/19 суд отменил штраф инспектора.

Итак, если инспектор обвиняет водителя в превышении скорости, стоит проверить наличие на приборе "Трукам" поверочной пломбы и свидетельства о поверке. Если такой пломбы нет, сообщите инспектору о незаконности его действий.

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