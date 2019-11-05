Інспектор зупинив водія за перевищення допустимої швидкості. Як доказ порушення інспектор пред’явив на приладі Трукам відеофіксацію перевищення швидкості.

Водій звернув увагу інспектора, що “Трукам” не опломбований та наголосив, що інспектор не має права здійснювати відеофіксацію таким приладом. Інспектор проігнорував аргументи водія щодо відсутності повірочної пломби та оштрафував його.

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Водій оскаржив штраф у суді та додав фото приладу "Трукам", на якому була відсутня пломба.

Свою правоту водій аргументував наказом Мінекномрозвитку №193 від 08.02.2016, яким передбачено: у разі, якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено, чи свідоцтво про повірку втрачено, засіб вимірювальної техніки вважається не повіреним.

З урахуванням зазначеного суд зробив висновок, що показники швидкості руху автомобіля, отримані за допомогою "TruCam LTI 20/20", не є доказом, оскільки пристрій, який здійснював заміри, був належним чином не повірений (відсутня пломба або повірочне тавро). Рішенням від 20.08.2019 у справі №127/17357/19 суд скасував штраф інспектора.

Отже, якщо інспектор звинувачує водія у перевищенні швидкості, варто перевірити наявність на приладі "Трукам" повірочної пломби та свідоцтва про повірку. Якщо такої пломби немає, повідомте інспектора про незаконність його дій.

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