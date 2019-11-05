Камери фото та відео фіксації порушень Правил дорожнього руху запрацюють до кінця року. Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Олексія Білошицького система запрацює в пілотному режимі. “Система автоматичної фіксації запрацює до кінця року, можливо вже в цьому місяці”, сказав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.

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Нагадаємо, що за чинним законодавством винним у вчинені порушення, яке зафіксовано в автоматичному режимі вважається саме власник транспортного засобу, а не водій що вчинив правопорушення. “Лист щастя” приходитиме саме юридичному власнику автомобіля. Якщо автомобіль зареєстровано на юридичну особу – винним у вчиненні правопорушення буде вважатись директор компанії, на яку зареєстровано транспортний засіб.