Камеры фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения заработают до конца года. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам Алексея Билошицкого система заработает в пилотном режиме. "Система автоматической фиксации заработает до конца года, возможно уже в этом месяце", – сказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.

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Напомним, что по действующему законодательству виновным в совершении нарушения, которое зафиксировано в автоматическом режиме считается именно владелец транспортного средства, а не водитель совершивший правонарушение. "Письмо счастья" будет приходить именно юридическому владельцу автомобиля. Если автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо – виновным в совершении правонарушения будет считаться директор компании, на которую зарегистрировано транспортное средство.