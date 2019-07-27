Животное внезапно выбежало на дорогу перед колесами служебного автомобиля и сломя голову понеслось по проезжей части, создавая опасность для себя и участников движения.

Патрульные не растерялись и начали преследование. Конь оказался законопослушным и остановился сразу, как только патрульный схватил его за уздечку.

Во время инцидента животное не пострадало, поэтому было невредимым возвращено владельцам. Оказалось, во время утренних тренировок конь решил сбежать с ипподрома.

Смотрите видео перехвата полицией лошади в Одессе:

Напомним, что автомобили научили чувствовать людей и животных.