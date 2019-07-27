Тварина раптово вибігла на дорогу перед колесами службового авто й стрімголов помчала проїжджою частиною, створюючи небезпеку для себе та учасників руху.

Патрульні не розгубилися й почали переслідування. Кінь виявився законослухняним і зупинився одразу, як тільки патрульний схопив його за вуздечку.

Під час інциденту тварина не постраждала, тож була неушкодженою повернута власникам. Виявилося, під час ранкових тренувань кінь вирішив втекти з іподрому.

Дивіться відео перехоплення поліцією коня в Одесі:

Нагадаємо, що автомобілі навчили відчувати людей та тварин.