Полицейские офицеры общин получили по служебному автомобилю и по помповому ружью.

Сегодня, 14 сентября, на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" в Киеве 86 полицейских офицеров из общин Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Одесской и Полтавской областей получили служебные автомобили.

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Как отметили в ведомстве, проект "Полицейский офицер общества" предусматривает обеспечение каждой территориальной общины участковым офицером полиции, который будет работать и проживать на территории общины, заниматься проблемами местных жителей и обеспечивать порядок и безопасность.

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов отметил, что сейчас в Киевской области уже работает 6 полицейских станций, а в ближайшее время будет открыто еще 37.

Сообщается, что каждый из новых полицейских офицеров общины получил ключи от служебного автомобиля и помповое ружье для того, чтобы своевременно реагировать на правонарушения.