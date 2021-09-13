На Закарпатье запустили первый в Украине патруль на электросамокатах

Сегодня на свое первое патрулирование отправился экипаж на электросамокатах. Такие патрулирования будут осуществляться только в светлое время суток и, конечно, полицейские будут в полном снаряжении.

Читайте также: В Италии хотят запретить несовершеннолетним использовать электросамокаты

Задача патрульных прежде всего превентивная, так как они будут объяснять, как правильно нужно вести себя на таком виде транспорта. Кроме того, инспекторы смогут оперативнее реагировать на вызовы.