На Закарпатті запустили перший в України патруль на електросамокатах

Сьогодні на своє перше патрулювання вирушив екіпаж на електросамокатах. Такі патрулювання будуть здійснюватися лише у світлу пору доби і звісно, що поліцейські будуть у повному спорядженні.

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Завдання патрульних перш за все превентивне, адже вони пояснюватимуть, як правильно потрібно поводитися на такому виді транспорту. Окрім того, інспектори зможуть оперативніше реагувати на виклики.