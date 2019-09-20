Интернет захватил новый мем. Хорошо, что на этот раз невинный и безопасный.

К новому челленджу приобщаются не только работники спецслужб, но и обычные люди, которым есть что разложить с геометрической точностью.

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Даже самым серьезным специалистам своего дела иногда требуется эмоциональная разрядка. Бригада американских медиков, например, решила показать, сколько всего есть в карете скорой помощи, достав все орудия и лекарства из машины и аккуратно разложив вокруг. В какой-то момент они решили и сами устроиться рядом с вещами для снимка. Фотография моментально стала "вирусной" и у медиков появились последователи по всему миру.

Фото: “тетрис челендж” (Tetris Challenge) / Designyoutrust

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