Інтернет захопив новий мем. Добре, що цього разу безневинний і безпечний.

До нового челенджу долучаються не лише працівники спецслужб, а й звичайні люди, яким є що розкласти з геометричною точністю.

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Навіть найсерйознішим спеціалістам своєї справи іноді потрібна емоційна розрядка. Бригада американських медиків, наприклад, вирішила показати, скільки усього є в кареті швидкої допомоги, діставши усе знаряддя та ліки з машини і акуратно розклавши довкола. В якийсь момент вони вирішили і самі вмоститись поруч з речами для знімку. Фотографія вмить стала “вірусною” і у медиків з’явились послідовники по усьому світу.

Фото: “тетріс челендж” (Tetris Challenge) / Designyoutrust

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