Целый кантон (область) Сен-Галлен в Швейцарии будет использовать батарейные кроссоверы.

В швейцарском кантоне Сен-Галлен, отдел полиции заказал 13 электрических кроссоверов Hyundai Kona Electric, пять из которых будут работать в патруле, а другие восемь – выполнять непатрульные обязанности.

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Hyundai сообщает, что Kona был выбран среди других претендентов, поскольку больше всего отвечал требованиям, выдвинутым полицейским департаментом Сен-Галлен. Цена ниже 50 тысяч евро, мощность не менее 100 киловатт (135 л. с.), автономный пробег более 400 километров и наличие на складах дилеров.

Фото: полицейский автопарк кантона Сен-Галлен / Hyundai

Электрический кроссовер Kona стоит 46 990 франков в Швейцарии (42 110 евро), 200 л.с. мощности и диапазон по WLTP в 449 км, что и обеспечило ему победу в тендере.

На украинском рынке модель доступна с двумя батареями на выбор: 39.2 кВт/ч (с запасом хода до 312 км) или 64 кВт/ч (с запасом хода до 450 км), по цене от 923 100 гривен.

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