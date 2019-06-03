Цілий кантон (область) Сен-Галлєн у Швейцарії використовуватиме батарейні кросовери.

У швейцарському кантоні Сен-Галлєн, відділ поліції замовив 13 електричних кросоверів Hyundai Kona Electric, п’ять з яких працюватимуть у патрулі, а інші вісім – виконуватимуть не-патрульні обов'язки.

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Hyundai повідомляє, що Kona був обраний з-поміж інших претендентів, оскільки найбільше відповідав вимогам, висунутим поліцейським департаментом Сен-Галлєн. Ціна нижча за 50 тисяч євро, потужність не менше 100 кіловат (135 к.с.), автономний пробіг більше 400 кілометрів та наявність на складах дилерів.

Фото: поліцейський автопарк кантону Сен-Галлєн / Hyundai

Електричний кросовер Kona має вартість 46 990 франків у Швейцарії (42 110 євро), 200 к.с. потужності та діапазон за WLTP у 449 км, що й забезпечило йому перемогу у тендері.

На українському ринку модель доступна з двома батареями на вибір: 39.2 кВт/год (з запасом ходу до 312 км) або 64 кВт/год (з запасом ходу до 450 км), за ціною від 923 100 гривень.

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