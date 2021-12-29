Суд впервые вынес отдельное решение в отношении полицейского, который отказал водителю в возможности воспользоваться юридической помощью адвоката.

Сотрудники полиции остановили водителя и обвинили его в нарушении Правил дорожного движения. Указали, что при выезде с заправочной станции водитель не выполнил требование дорожного знака 4.2 ПДД (движение справа), совершил движение влево, чем нарушил п. 8.4 г ПДД.

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Водитель не соглашался и объяснял, что он не нарушал правила дорожного движения. Понимая, что сотрудники полиции хотят оштрафовать его при любых обстоятельствах, водитель попросил предоставить возможность воспользоваться защитой адвоката. Для этого водитель просил отложить рассмотрение дела на другой день.

Однако, работник полиции отказал водителю в удовлетворении данного ходатайства. Мотивировал инспектор отказ тем, что правовую помощь работник полиции уже предоставил водителю.

Рассматривая дело, суд отметил, что обеспечение лицу, привлекаемому к административной ответственности, права на его участие в процессе принятия решения – одна из составляющих обеспечения права на защиту и права на справедливый суд. Это предусмотрено статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Действия инспектора суд расценил как грубое злоупотребление должностными обязанностями, что отразилось в ограничении права водителя на получение правовой помощи для защиты своих прав. По мнению суда, указанное свидетельствует о нарушении полицейским прав человека, гарантированных Конституцией и Конвенцией о защите прав человека.

Даже если водитель действительно виноват, это не лишает его права на юридическую защиту своих прав юристом.

По правилам ч. 1 ст. 249 КАС Украины суд, обнаружив при рассмотрении дела нарушение закона, может вынести отдельное определение и направить его соответствующим субъектам властных полномочий для принятия мер. Поэтому суд решил воспользоваться своим правом наказать инспектора за противоправное поведение.

По результатам рассмотрения дела суд отменил постановление полиции и вынес отдельное определение, которым направил материалы дела руководству полиции для проверки данных фактов и привлечения инспектора к ответственности.

Управление полиции обжаловало данное Постановление в Верховном суде. Однако Верховный суд признал жалобу полиции необоснованной. Верховный суд согласился, что отказ водителю в возможности воспользоваться помощью адвоката является грубым нарушением основополагающих прав человека. (Определение от 06.12.2021 по делу № 686/9357/21).

Материалы дела переданы для проведения служебного расследования и принятия мер в отношении виновного инспектора. По результатам проведения служебного расследования инспектор может понести ответственность, вплоть до уголовной.