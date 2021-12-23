Несовершенное законодательство приводит к тому, что штрафы Укртрансбезопасности массово отменяются через суды. Это уже далеко не первый случай отмены штрафов, но количество постановлений пока рекордное.

В одном судебном заседании суд признал незаконными и отменил 16 постановлений Укртрансбезопасности по автоматическому взвешиванию на общую сумму 527 тыс. грн.

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Владелец грузовика получил в октябре 16 постановлений Укртрансбезопасности. В этих постановлениях было указано о превышении весовых норм при грузовых перевозках и наложены штрафы на общую сумму 527 тыс. грн. Штрафы применены по одному грузовику МАЗ 551605-280. Общая сумма штрафов превысила стоимость самого грузовика.

Не соглашаясь с данным штрафом гражданин обжаловал эти постановления в суде. В иске владелец грузовика отметил, что элементарные математические расчеты Укртрансбезопасность осуществляет с ошибками. Вследствие этих ошибок вычислен неправильный процент превышения весовой нормы, который влияет на размер штрафа.

Проведя повторные вычисления, суд подтвердил ошибочные вычисления и ложные результаты расчета. Также суд выявил ненадлежащее оформление постановления о применении штрафов (Решение от 17.12.2021 по делу №464/7747/21).

При этом следует отметить, что Укртрансбезопасность в сформированных постановлениях о наложении административных взысканий, в нарушение требований закона не указывает информацию о зафиксированном фактическом весе транспортного средства и нормативном параметре для данного участка дороги. Указывает только разницу превышения и процент превышения. Это лишает владельца транспортного средства провести собственное вычисление и проверить правомерность вычисления Укртрансбезопасности.

По результатам рассмотрения дела суд признал 16 постановлений Укртрансбезопасности о наложении штрафов по автоматическому взвешиванию на общую сумму 527 тыс. грн незаконными и отменил их. Несмотря на значительную сумму штрафов, для Укртрансбезопасности это было дело года. Однако юристы Укртрансбезопасности не смогли доказать свою правоту в суде.

Напомним, что с 1 октября внедрена автоматическая фиксация превышения весовых норм. Штрафы от 8500 грн до 51 000 грн. Однако многие владельцы платят штрафы, не догадываясь что постановления незаконны и их можно отменить через суд.