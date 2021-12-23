Недосконале законодавство призводить до того, що штрафи Укртрансбезпеки масово скасовуються через суди. Це вже далеко не перший випадок скасування штрафів, але кількість постанов поки що рекордна.

В одному судовому засіданні суд визнав незаконними та скасував 16 постанов Укртрансбезпеки по автоматичному зважуванню на загальну суму 527 тис. грн.

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Власник вантажівки отримав у жовтні 16 постанов Укртрансбезпеки. У цих постановах було вказано про перевищення вагових норм при вантажних перевезеннях і накладено штрафи на загальну суму 527 тисяч грн. Штрафи застосовано по одній вантажівці МАЗ 551605-280. Загальна сума штрафів перевищила вартість самої вантажівки.

Не погоджуючись з даним штрафом громадянин оскаржив ці постанови в суді. У позові власник вантажівки зазначив, що елементарні математичні розрахунки Укртрансбезпека здійснює з помилками. Унаслідок цих помилок обчислено неправильний відсоток перевищення вагової норми, який впливає на розмір штрафу.

Провівши повторні обчислення, суд підтвердив помилкові обчислення та хибні результати обчислення. Також суд виявив неналежне оформлення постанов про застосування штрафів (Рішення від 17.12.2021 у справі №464/7747/21).

При цьому слід зазначити, що Укртрансбезпека у сформованих постановах про накладення адміністративних стягнень в порушення вимог закону не вказує інформацію про зафіксовану фактичну вагу транспортного засобу та нормативний параметр для даної ділянки дороги. Вказує лише різницю перевищення та відсоток перевищення. Це позбавляє власника транспортного засобу провести власне обчислення та перевірити правомірність обчислення Укртрансбезпеки.

За результатами розгляду справи суд визнав 16 постанов Укртрансбезпеки про накладення штрафів по автоматичному зважуванню на загальну суму 527 тис. грн незаконними та скасував їх. Зважаючи на значну суму штрафів, для Укртрансбезпеки це була справа року. Проте юристи Укртрансбезпеки не змогли довести свою правоту в суді.

Нагадаємо, що з 1 жовтня впроваджено автоматичну фіксацію перевищення вагових норм. Штрафи від 8500 грн до 51000 грн. Проте багато власників сплачують штрафи, не здогадуючись що постанови незаконні і їх можна скасувати через суд.