Штрафи за перевантаження, які виписуються в автоматичному режимі, на відміну від штрафів за перевищення швидкості, частіше оскаржують у судах. Це відбувається, у тому числі через досить значний розмір штрафу – вигідніше його оскаржити ніж оплатити.

Нещодавно суд визнав незаконним та скасував штраф Укртрансбезпеки по автоматичному зважуванню внаслідок того, що система не правильно зчитувала тип транспортного засобу.

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З 1 жовтня впроваджено автоматичну фіксацію перевищення вагових норм. Штрафи від 8500 грн до 51000 грн. Штрафують власників вантажівок або належних користувачів, внесених до відповідного реєстру. Деякі з власників сплачують штрафи, не здогадуючись що вони незаконні.

Власник вантажівки отримав постанову Укртрансбезпеки, у якій було вказано про перевищення вагової норми на 5% і накладено штраф 8500 грн. Не погоджуючись з даним штрафом громадянин оскаржив цю постанову в суді.

У позові він зазначив, що транспортний засіб є контейнеровозом, нормативний ваговий параметр якого допускається до 44 тонн, а не 40 тонн, як розрахувала Укртрансбезпека. Наголошував, що цього не було враховано інспектором при винесенні оскаржуваної постанови.

Суд, дослідивши свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, встановив, що дійсно тип даного транспортного засобу - контейнеровоз. Судом також з’ясовано, що відповідно до пункту 22.5 ПДР нормативний параметр для цієї категорії транспортних засобів встановлено 44 тонни. Тому, на думку суду, Укртрансбезпека неправомірно врахувала при розрахунку відсотка перевищення для контейнеровоза нормативний параметр 40 тонн.

Провівши повторні обчислення, суд зробив висновок, що фактично вага транспортного засобу з урахуванням правильного нормативного параметра 44 тонни не перевищує допустиму вагу понад 5%. А отже штраф 8500 грн. є протиправним та підлягає скасуванню (Рішення від 06.12.2021 у справі №383/1134/21).

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При цьому слід зазначити, що Укртрансбезпека у сформованих постановах про накладення адміністративних стягнень в порушення вимог закону не вказує інформацію про зафіксовану фактичну вагу транспортного засобу та застосований нормативний параметр. Вказує лише різницю перевищення та відсоток перевищення. Це позбавляє власника транспортного засобу провести власне обчислення та перевірити правомірність обчислення Укртрансбезпеки.

За результатами розгляду справи суд визнав постанову Укртрансбезпеки про накладення штрафу по автоматичному зважуванню незаконною та скасував її. Після цього судового прецеденту, скасування судами штрафів Укртрансбезпеки у подібних ситуаціях може стати масовим явищем.