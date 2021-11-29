З 1 жовтня в Україні впроваджено автоматичну фіксацію перевищення вагових норм. Штрафи від 8500 грн до 51000 грн. Штрафують власників вантажівок, директорів компаній за яким зареєстровано авто або належних користувачів, внесених до відповідного реєстру.

Громадянин, власник вантажівки, отримав майже одночасно три постанови Укртрансбезпеки зі штрафом 8500 грн по кожній постанові. Загалом на 25 500 грн. Не погоджуючись з даними штрафами громадянин оскаржив ці постанови в суді.

Читайте також: Укртрансбезпека виписала 17 мільйонів гривень штрафів за перевантаження

В обґрунтування позову власник транспортних засобів зазначив, що вантажівки є спеціалізованими контейнеровозами. А тому фактична дозволена маса становить 44 тонн, а не 40 тонн, як у інших вантажівок. При цьому, оскаржувані постанови не містять інформації про результати зважування (загальної маси автомобіля) та нормативного показника, який враховувався. Тобто не зрозуміло від яких показників маси відштовхувалася уповноважена особа під час винесення оскаржуваних постанов. Чи від 44 тонн чи від 40 тонн.

Також власник вантажівок вказав, що в оскаржуваних постановах не міститься інформації про тип транспортних засобів, ширину, висоту, довжину, розподіл навантаження за осями транспортного засобу, фактичну міжосьова відстань, фактичну кількість коліс, осей тощо.

Окрім того, громадянин наголосив, що показники вагових параметрів під час зважування на сертифікованих вагах на пункті навантаження та розвантаження не перевищували нормативних вагових параметрів. Зазначені в оскаржуваних постановах показники перевищення вагових параметрів суттєво відрізняються даних у товарно-транспортних накладних, які підтверджені при завантаженні та розвантаженні автомобілів.

Суд, дослідивши матеріали справи, погодився, що оскаржувані постанови не містять інформації про тип транспортного засобу (контейнеровоз тощо). Це, на думку суду, ставить під сумнів твердження Укртрансбезпеки про врахування вказаного критерію типу вантажівки при встановленні факту перевищення вагових норм.

Згідно з висновком суду, оскаржувані постанови містять лише масу перевищення вагової норми та її відсоток. Тобто величину, що підлягає обчисленню шляхом порівняння граничної допустимої фактичної маси типу транспортного засобу з інформацією про фактичну масу транспортного засобу в момент зважування. Однак вказаної інформації оскаржувані постанови не містять (Рішення суду від 25.11.2021 №383/1105/21).

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов до висновку, що постанови Укртрансбезпеки є необґрунтованими та такими, що не відповідають нормам КУпАП. А отже є незаконними. За результатами розгляду справи суд скасував постанови Укртрансбезпеки та закрив провадження у справі.

Нагадаємо, що станом на 9 листопада, інспекторами Укртрансбезпеки було складено 949 постанов про порушення, зафіксовані WIM-комплексами, на суму 16 728 000 гривень. Сплачено лише 1 202 750 гривень.