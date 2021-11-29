С 1 октября в Украине внедрена автоматическая фиксация превышения весовых норм. Штрафы от 8 500 грн до 51 тысячи грн. Штрафуют владельцев грузовиков, директоров компаний по которым зарегистрировано авто или принадлежащих пользователей, внесенных в соответствующий реестр.

Гражданин, владелец грузовика, получил почти одновременно три постановления Укртрансбезопасности со штрафом 8 500 грн по каждому постановлению. В общей сложности на 25 500 грн. Не соглашаясь с данными штрафами, гражданин обжаловал эти постановления в суде.

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В обосновании иска владелец транспортных средств отметил, что грузовики являются специализированными контейнеровозами. Поэтому фактическая разрешенная масса составляет 44 тонны, а не 40 тонн, как у других грузовиков. При этом, обжалуемые постановления не содержат информации о результатах взвешивания (общей массы автомобиля) и учитываемого нормативного показателя. То есть непонятно от каких показателей массы отталкивалось уполномоченное лицо при вынесении обжалуемых постановлений. Или от 44 тонн, или от 40 тонн.

Также владелец грузовиков указал, что в обжалуемых постановлениях не содержится информации о типе транспортных средств, ширине, высоте, длине, распределении погрузки за осями транспортного средства, фактическом межосевом расстоянии, фактическом количестве колес, осей и т.д.

Кроме того, гражданин подчеркнул, что показатели весовых параметров при взвешивании на сертифицированных весах на пункте погрузки и разгрузки не превышали нормативных весовых параметров. Указанные в обжалуемых постановлениях показатели превышения весовых параметров существенно отличаются в товарно-транспортных накладных, которые подтверждены при погрузке и разгрузке автомобилей.

Суд, исследовав материалы дела, согласился, что обжалованные постановления не содержат информации о типе транспортного средства (контейнеровоз и т.п.). Это, по мнению суда, подвергает сомнению утверждение Укртрансбезопасности об учете указанного критерия типа грузовика при установлении факта превышения весовых норм.

Согласно заключению суда, обжалуемые постановления содержат только массу превышения весовой нормы и ее процент. То есть величина, подлежащая вычислению путем сравнения предельной допустимой фактической массы типа транспортного средства с информацией о фактической массе транспортного средства в момент взвешивания. Однако указанной информации оспариваемые постановления не содержат (Решение суда от 25.11.2021 №383/1105/21).

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу, что постановления Укртрансбезопасности необоснованны и не соответствуют нормам КУоАП. А значит, незаконны. По результатам рассмотрения дела суд отменил постановления Укртрансбезопасности и закрыл производство по делу.

Напомним, что на 9 ноября, инспекторами Укртрансбезопасности было составлено 949 постановлений о нарушениях, зафиксированных WIM-комплексами, на сумму 16 728 000 гривен. Уплачено только 1 202 750 гривен.