Оба автомобиля были уничтожены за опасные маневры на дорогах общего пользования.

Полиция Франции уничтожила с помощью пресса две BMW за дрифты на дорогах. Также представители ведомства опубликовали в социальных сетях запись процесса уничтожения автомобилей.

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Такой прецедент для Франции далеко не первый — там, как и во многих других странах, достаточно жесткие законы, касающиеся опасного управления дорогами общего пользования или любых других действий, создающих угрозу окружающим.

Полиция уничтожила два автомобиля BMW 3-й серии: седан в кузове E34 и купе в кузове E36. Причем владелец последнего утверждает, что занимался дрифтом в промышленной зоне, а не на дорогах общего пользования. Кроме того, он добавил, что машину пустили под пресс до того, как к делу подключился адвокат.

Во Франции уже давно действуют очень строгие законы по опасному вождению. При наличии отягчающих обстоятельств (например, алкогольного опьянения) водителя могут даже лишить прав на три года или арестовать на такой же срок.

В середине мая еще более радикальные санкции в отношении опасного вождения принял городской совет Пико Ривери, Лос-Анджелес. Там полиции разрешили навсегда изымать автомобили у участников уличной гонки, а всех зрителей в радиусе 150 метров штрафовать на 2000 долларов.