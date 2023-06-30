Обидва автомобілі знищили за небезпечні маневри на дорогах загального користування.

Поліція Франції знищила за допомогою преса дві BMW за дрифт на дорогах. Також представники відомства опублікували у соціальних мережах запис процесу знищення автомобілів.

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Такий прецедент для Франції далеко не перший — там, як і в багатьох інших країнах, досить жорсткі закони щодо небезпечного керування дорогами загального користування або будь-яких інших дій, які створюють загрозу оточуючим.

Поліція знищила два автомобілі BMW 3-серії: седан у кузові E34 та купе у кузові E36. Причому власник останнього з них стверджує, що займався дріфтом у промисловій зоні, а не на дорогах загального користування. Крім того він додав, що машину пустили під прес до того, як до справи підключився адвокат.

У Франції вже давно діють дуже суворі закони щодо небезпечного водіння. За наявності обтяжуючих обставин (наприклад, алкогольного сп'яніння) водія можуть навіть позбавити прав на три роки або ув'язнити на такий же термін.

У середині травня ще радикальніші санкції щодо небезпечного водіння прийняла міська рада Піко Рівери, Лос-Анджелес. Там поліції дозволили назавжди вилучати автомобілі в учасників вуличних перегонів, а всіх глядачів у радіусі 150 метрів штрафувати на 2000 доларів.