Кросовер став першою моделлю бренду, яка отримала нову інформаційно-розважальну систему iDrive 9. BMW X1 отримав зовнішнє оздоблення M35i.

BMW представляє найпотужнішу версію свого позашляховика початкового рівня. 2024 X1 M35i xDrive дебютує з потужним 2,0-літровим двигуном, агресивним зовнішнім виглядом, та оновленим апаратним забезпеченням для кращої продуктивності на дорозі. Він також стане першим продуктом BMW, який отримає найновішу інформаційно-розважальну систему iDrive 9, коли надійде в продаж у Сполучених Штатах у жовтні цього року.

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Виявляється, повідомлення минулого літа були правдивими, оскільки новий X1 M35i xDrive поставляється з більш потужною ітерацією 2,0-літрового двигуна автовиробника. Завдяки модернізаціям, таким як посилений колінчастий вал, оптимізована система подачі масла, вкладиші та кришки корінних підшипників, перенесені з шестициліндрових двигунів BMW, чотирициліндровий мотор тепер видає 312 кінських сил між 5750 і 6500 обертами на хвилину. Це суттєвий стрибок у порівнянні з базовою моделлю (241 к.с.).

Передача потужності на всі чотири колеса — це система BMW xDrive, яка поєднується з семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням і вбудованим механічним диференціалом підвищеного тертя. LSD обмежує різницю у швидкості обертання передніх коліс, що має покращити динаміку керованості кросовера на поворотах. Результатом такої установки є спринт від 0 до 100 км на годину всього за 5,2 секунди.

Зупинна сила надходить від нової вбудованої гальмівної системи. X1 M35i тепер є першою моделлю M Performance, яка поставляється з додатковою системою M Compound, використовуючи чотирипоршневий супорт із 15,2-дюймовими дисками на передніх колесах і однопоршневі агрегати з 13,0-дюймовими дисками ззаду. Ці великі диски мають глянцевий сірий колір і ховаються за стандартними 19-дюймовими або додатковими 20-дюймовими колесами. І останнє, але не менш важливе: регульована підвіска M від BMW також є стандартною поряд зі спортивним рульовим керуванням.

Потужність і продуктивність топового X1 відповідає агресивному зовнішньому вигляду з більшими повітрозабірниками в передній панелі, помітними подовженнями бічних спідниць, спеціальним спойлером на даху моделі та заднім фартухом з новим дифузором, що включає чотири вихлопні труби.

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Родзинкою салону – на додаток до опціональних спортивних сидінь M, панелі приладів, оздобленої алькантарою, і антрацитового покриття даху – є остання версія інформаційно-розважальної системи BMW iDrive. X1 M35i xDrive є першою моделлю баварського бренду, яка отримала нову технологію iDrive 9, яка має оновлений домашній екран і вдосконалену структуру меню, натхненну побутовими електронними пристроями.

Як згадувалося вище, у жовтні 2023 року BMW представить X1 M35i xDrive 2024 у своїх дилерів у США. Ціни починаються від 50 895 доларів. Топовий X1 буде вироблятися на заводі BMW Group в Регенсбурзі.